57-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Autounfall nahe Wetzlar ist am Dienstagmorgen eine 57 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein 22 Jahre alter Autofahrer hatte während eines Überholmanövers auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto stieß frontal mit dem Auto der 57-Jährigen zusammen. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 22-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang klären.

(dpa)