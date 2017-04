60. Deutscher Schützentag in Frankfurt geht zu Ende

Mit einem festlichen Gottesdienst im Frankfurter Kaiserdom geht heute der 60. Deutsche Schützentag zu Ende. Seit Donnerstag waren Tausende Schützen aus ganz Deutschland in der Rhein-Main-Metropole zu Gast. Auf dem Programm standen ein Großer Zapfenstreich am Freitag und ein Festumzug durch die Frankfurter Innenstadt am Samstag. 2019 treffen sich die Schützen in Wernigerode (Sachsen-Anhalt). Mehr als 1,3 Millionen Mitglieder engagieren sich den Angaben zufolge deutschlandweit in den Vereinen des Schützenbundes.

(dpa)