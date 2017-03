600 Liter Diesel auf der A5 ausgelaufen: Langer Stau

Nach einem Unfall auf der Autobahn 5 in Mittelhessen sind etwa 600 Liter Diesel aus dem Tank eines Lastwagens ausgelaufen. Die rechte Fahrbahn ist laut Polizei gesperrt, es hat sich zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Bad Homburger Kreuz ein Stau mit einer Länge von mehreren Kilometern in Fahrtrichtung Frankfurt gebildet. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer am frühen Mittwochmorgen mit seinem Lkw über einen noch unbekannten Gegenstand gefahren. Dabei wurde der Tank aufgerissen und der Kraftstoff trat aus. Verletzt wurde niemand. Feuerwehr und Behördenvertreter sind vor Ort. Unklar ist noch der Schaden für die Umwelt.

(dpa)