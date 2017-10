64-Jährige nach Brand schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Langen im Kreis Offenbach ist eine 64 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brach der Brand am Dienstagabend im Wohnzimmer des Einfamilienhauses aus. Es entwickelte sich starker Rauch, der sich in der Wohnung ausbreitete. Die alarmierte Feuerwehr entdeckte die ohnmächtige Frau auf dem Boden. In welchem Zimmer sie sich aufhielt, war am Mittwoch zunächst nicht bekannt. Die 64-Jährige erlitt eine schwere Raugasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht.

Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich demnach auf eine fünfstellige Summe.

(dpa)