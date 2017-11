Siemens: 700 Mitarbeiter in Offenbach demonstrieren gegen Standortschließung

Der Technologie-Konzern Siemens will die Planung von Kraftwerken in Erlangen bündeln. Dagegen laufen die Mitarbeiter am Offenbacher Standort Sturm. Jetzt will die Politik den Beschäftigten helfen.

Bei Siemens in der Offenbacher Kaiserleistraße brennt die Luft. Der Standort des Technologie-Konzerns steht nach dem Willen des Vorstandes nämlich vor der Schließung. Das erfuhren die 700 Mitarbeiter gestern Vormittag auf einer Betriebsversammlung. Das sogenannte Lösungsgeschäft – hiermit ist die gesamte Planung von Kraftwerken gemeint – der Niederlassungen Offenbach und Erlangen soll zusammengelegt werden.

Auf Maximilian Gerstenhöfer, Siemens-Mitarbeiter in Offenbach, machte die Betriebsversammlung einen „surrealen Eindruck“. Zuerst hätte das Management die Mitarbeiter wegen der guten Mitarbeit gelobt. Dann, „zwei Sätze später“, hätten die gleichen Manager der Belegschaft verkündet, dass der Standort Offenbach nach Erlangen verlagert werden soll. Betriebsbedingte Kündigungen im Zuge der Verlagerung sollen aber vermieden werden, wie ein Konzernsprecher sagte. Diese Ankündigung reichte den Offenbacher Siemensianern nicht. Nach der Betriebsversammlung demonstrierten über 600 Mitarbeiter gegen die Schließung ihres Standortes mit einem Protestmarsch durch das Gewerbegebiet Kaiserlei.

Politik will helfen

Unterstützung erhielten die Siemens-Mitarbeiter dabei vom Offenbacher Oberbürgermeister Horst Schneider. Auf der Auftaktkundgebung bekräftigte der Sozialdemokrat, dass die Stadt für den Siemens-Standort in der Lederstadt kämpfen will. „Es kann nicht sein, dass der Konzernspitze bei Problemen nicht mehr einfällt, als Standortschließungen oder Verlagerungen“. Trotzdem befürchtet der SPD-Politiker, dass der größere Standort Erlangen den kleineren Standort Offenbach schlucken werde.

Aber nicht nur der Oberbürgermeister zeigte sich kämpferisch. Auch der hessische Wirtschaftsminister und gebürtige Offenbacher Tarek Al-Wazir (Grüne) will sich für den Standort starkmachen. Nach seiner Auffassung bedeutet die Zusammenlegung mit Erlangen nicht zwangsläufig, dass es eine Verlagerung der Arbeitsplätze ins Fränkische geben müsse. Die Vorzüge des Rhein-Main-Gebiets liegen für ihn auf der Hand. Er werde deshalb schnellstmöglich das Gespräch mit der Siemens-Führung suchen, kündigte Al-Wazir an. Das hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) offenbar schon getan. Er erwartet für den Siemens-Standort in Offenbach eine konstruktive Lösung im Sinne der Arbeitnehmer, ließ er die Konzernleitung wissen.

Auch die Opposition im Hessischen Landtag lässt die Standortschließung in Offenbach nicht kalt. Für Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel müssten einmal mehr die Arbeitnehmer von internationalen Konzernen für Versäumnisse des Managements die Verantwortung übernehmen. Im Zuge des weltweiten Umstiegs auf erneuerbare Energien würden Großkraftwerke, die Siemens baue, nicht mehr im großen Umfang gebraucht. Das hätte die Konzernleitung wissen müssen, so Schäfer-Gümbel. Janine Wissler, Fraktionschefin der Linken, kritisiert, dass trotz eines aktuellen Jahresgewinns von über sechs Milliarden Euro Siemens keine Rücksicht auf Tausende Beschäftigte nehme. Jürgen Lenders (FDP) ist dagegen der Meinung, dass die Schließung des Offenbacher Siemens-Standorts deutlich mache, dass Hessen „gefährlich an Wettbewerbsfähigkeit“ verliere.

Der Stellenabbau

Für den Stellenabbau bei Siemens seien Probleme in der Kraftwerks- und in der Antriebssparte verantwortlich. Weltweit will das Unternehmen deshalb 6900 Jobs streichen, davon sollen 2600 Stellen in Deutschland wegfallen. Der Konsolidierungsplan sieht vor, dass zwei Werke im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen geschlossen werden. Für den Standort Erfurt werden mehrere Optionen geprüft, beispielsweise ein Verkauf. Darüber hinaus sollen etwa 640 Stellen in Mülheim an der Ruhr und etwa 300 in Berlin abgebaut werden. Betroffen von der Neuausrichtung sind zwei Sparten: Kraftwerke sowie Prozessindustrie/Antriebe.

Die Kraftwerkssparte Power and Gas, zu der auch der Offenbacher Standort zählt, gehört zu den umsatzträchtigsten Geschäftsfeldern von Siemens und soll den Löwenanteil der Stellenstreichungen tragen. 6100 Jobs fallen weg. Im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahrs steuerte diese Sparte 3,65 Milliarden Euro von 22,3 Milliarden Euro bei. Weltweit arbeiten dort aktuell 46 800 Beschäftigte, in Deutschland 16 100.

