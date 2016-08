718 000 Schüler starten heute ins neue Schuljahr

Für rund 718 000 Schüler in Hessen beginnt heute das neue Schuljahr. Etwa 53 000 Kinder werden eingeschult und haben daher am Dienstag ihren ersten Schultag, wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilt. Im neuen Schuljahr gibt es einige Änderungen: Die schwarz-grüne Landesregierung hat Hunderte zusätzlicher Lehrerstellen geschaffen - und es sollen weitere folgen.

Etwa 800 neue Lehrer sollen helfen, die Flüchtlingskinder zu integrieren. Derzeit lernen schätzungsweise 16 600 Kinder, die meist aus Flüchtlings- oder Zuwandererfamilien stammen, in Intensivklassen. Sie sollen in den Regelunterricht eingegliedert werden. Zudem wird der islamische Religionsunterricht weiter ausgebaut. Ab Montag wird er auch für Viertklässler und damit nun in allen vier Grundschuljahrgängen angeboten.

Fast 350 Lehrerstellen sind für den weiteren Ausbau der ganztägigen Betreuung eingeplant. 63 Prozent der hessischen Schulen werden nach Auskunft des Kultusministeriums im neuen Schuljahr ganztägig arbeiten. In den ersten beiden Schulwochen vom 29. August bis zum 9. September wird vom Kultusministerium ein Elterntelefon angeboten, das montags bis freitags von 9.00 bis 16.00 Uhr unter der Rufnummer 0611 3686000 erreichbar ist.

