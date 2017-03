750 Millionen Euro für Hessens Bundesstraßen und Autobahnen

Rund 750 Millionen Euro aus Bundesmitteln sind im vergangenen Jahr für hessische Autobahnen und Bundesstraßen ausgegeben worden. Das Geld floss in die Sanierung sowie den Aus- und Neubau. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stellte am Mittwoch in Wiesbaden die Bundesfernstraßenbilanz vor. Schwerpunkt sei unter anderem die Sanierung von maroden Brücken gewesen. Noch nie sei so viel Geld in die hessischen Bundesfernstraßen und Autobahnen investiert worden, wie in den beiden vergangenen Jahren.

Karin Müller, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion, kommentierte die Bilanz: „Wir Grüne legen einen klaren Fokus auf die Sanierung, den Erhalt und den Ausbau von Straßen, statt immer nur einfach weiter Beton und Asphalt in die Landschaft zu gießen.” Demnach seien 382 Millionen Euro für Sanierungsmaßnahmen verwendet worden.

Ulrich Caspar, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, ergänzte, dass die Investitionen in Aus- und Neubau 221 Millionen Euro betrugen. Mit 146 Millionen Euro stelle der Neu- und Weiterbau der Autobahn 44 zwischen Kassel und Herleshausen den größten Anteil. Für weitere Um- und Ausbaumaßnahmen seien 20,4 Millionen Euro bereitgestellt worden.

(dpa)