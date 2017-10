77-Jähriger getötet: Spurenauswertung läuft

Nach dem Fund einer Leiche in Kassel hat die Polizei weitere Einzelheiten zu dem Tötungsdelikt mitgeteilt. Der 77-Jährige sei durch Gewalt gegen den Körper umgebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage. Auf welche Weise der Rentner getötet wurde, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. „Wir geben sonst Täterwissen preis”, begründete Polizeisprecher Torsten Werner die Zurückhaltung.

Zuletzt gesehen wurde das Opfer am Tag der Bundestagswahl (24. September), gefunden wurde der Mann am 6. Oktober in seiner Wohnung im Stadtteil Niederzwehren. Nachbarn hatten Verwesungsgeruch bemerkt. Ein Bekannter des 77-Jährigen war dann auf die Leiche gestoßen. Am Tatort stellten die Ermittler Spuren sicher. Auch Zeugen wurden befragt. „Das muss nun alles ausgewertet werden”, sagte Werner. Das Polizeipräsidium hat eine Sonderkommission eingerichtet.

