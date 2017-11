80-jährige Fußgängerin angefahren: Unfallflucht

Eine 80-jährige Fußgängerin ist in Künzell nahe Fulda von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau über die Straße laufen, als sie von dem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Die Fahrerin des Autos und Zeugen des Unfalls halfen der 80-Jährigen auf die Beine und kümmerten sich um sie. Dann stieg die unbekannte Autofahrerin in ihren Wagen und fuhr davon. Die schwer verletzte Fußgängerin wurde in einer Klinik versorgt. Der Unfall passierte bereits am Freitag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

(dpa)