Prozessurteil in Frankfurt: 80-jähriger Drogenkurier zu Haft verurteilt

Ein 80-Jähriger ist als Drogenkurier vom Landgericht Frankfurt zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Rentner aus Kolumbien war im vergangenen Oktober mit einem Koffer mit gemahlenem Kakao und Kaffee auf dem Frankfurter Flughafen gelandet, wo der Drogenspürhund anschlug. In dem Pulver entdeckten die Zollfahnder rund vier Kilogramm Kokainzubereitung.

Vor Gericht sagte der Angeklagte, er sei von seinem Auftraggeber mit dem Transport von Edelsteinen betraut worden. Von dem Rauschgift aber habe er nichts gewusst. 8000 US-Dollar seien ihm als Kurierlohn versprochen worden. Der Transport habe weiter nach Israel gehen sollen. Das Gericht glaubt ihm das allerdings nicht. Der Angeklagte habe als Kolumbianer genügend Lebenserfahrung, um von der Häufigkeit von Drogentransporten aus seinem Heimatland zu wissen, hieß es in dem am Freitag bekannt gewordenen Urteil.

Strafmildernd wurde das hohe Alter des Angeklagten berücksichtigt. Er selbst hatte in dem Prozess den Wunsch geäußert, in seiner Heimat sterben zu wollen. Nach einer Herzoperation in der deutschen Haftanstalt hatte sich sein Gesundheitszustand allerdings erheblich verbessert.

(dpa)