Demonstration in Wiesbaden: 800 Menschen demonstrieren gegen Afghanistan-Abschiebungen

Etwa 800 Menschen haben in Wiesbaden friedlich gegen Abschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan demonstriert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, zogen die Teilnehmer des Protestzuges vom Hauptbahnhof in die Innenstadt. Sie beteiligten sich an einem bundesweiten Aktionstag mit Protestveranstaltungen in mehreren deutschen Städten. Die Kritik richtet sich gegen Pläne von Bund und Ländern, künftig mehr Abschiebungen nach Afghanistan zu erreichen.

Bund und Länder hatten sich bei einem Flüchtlingsgipfel am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf verständigt, dass es deutlich mehr Abschiebungen geben soll. Umstritten blieben aber vor allem die Rückführungen nach Afghanistan. Die Sicherheitslage in dem Land lasse diese nicht zu, betonte etwa der Flüchtlingsrat in Hessen.

(dpa)