81-Jähriger wegen Vergewaltigung angeklagt

Wegen Vergewaltigung steht heute ein 81 Jahre alter Rentner vor dem Amtsgericht Frankfurt. Der Anklage zufolge zwang der Senior im Oktober 2013 seine sechste Ehefrau in zwei Fällen in der gemeinsamen Wohnung in Königstein (Hoch-Taunus-Kreis) zum Geschlechtsverkehr. Darüber hinaus soll er die 71-Jährige auch noch mit einem Messer bedroht haben. Den Taten ging jeweils der Konsum potenzsteigernder Mittel voraus.

Das Gericht hat vorerst einen Verhandlungstag vorgesehen.

(dpa)