845 000 Besucher auf dem 58. Hessentag in Korbach

Mit einem Festzug hat die Hessentags-Stadt am Sonntag das Landesfest ausklingen lassen. Bürgermeister und Ministerpräsident zeigten sich zufrieden. Auch Korbachs Besucher-Bilanz kann sich sehen lassen.

Etwa 845 000 Besucher haben in diesem Jahr den Hessentag in Korbach besucht. Damit kamen beinahe 100 000 Menschen mehr als ursprünglich erwartet. Wie die hessische Staatskanzlei am Sonntag weiter mitteilte, zeigten sich sowohl Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als auch Korbachs Bürgermeister Klaus Friedrich (parteilos) zufrieden mit dem Verlauf der 58. Auflage des Hessentags.

„In Korbach haben die Menschen ein fröhliches und zugleich auch sicheres Landesfest erlebt”, bilanzierte Bouffier. So sei das Sicherheitskonzept mit verstärkter Präsenz auf dem ganzen Festgelände aufgegangen.

Die Polizei habe in den zehn Tagen nur zu wenigen Einsätzen ausrücken müssen. Korbachs Rathauschef sagte, der Hessentag habe unter anderem durch viele Investitionen das Gesicht der Stadt verändert. „Es ist ein noch stärkeres gesellschaftliches Wir-Gefühl entstanden, von dem unsere Stadt zukünftig profitieren wird, da bin ich mir sicher”, hieß es von Friedrich.

Mit einem Festzug hat die Hessentags-Stadt am Sonntag das Landesfest ausklingen lassen. Gegen Mittag setzte sich der Zug in Bewegung, der sich über eine Wegstrecke von 2,7 Kilometern durch die nordhessische Stadt schlängelte. Mehr als 3100 Teilnehmer präsentierten den Zuschauern hessische Tradition und Moderne.

Bouffier griff bei der Veranstaltung zum Taktstock und dirigierte ein Polizeiorchester. Gefeiert werden sollte noch bis zum Sonntagabend - mit einem Konzert der Kölner Band BAP. Das Landesfest ging über zehn Tage.

