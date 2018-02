86-Jährigen um 40 000 Euro betrogen

Ein Rentner aus Witzenhausen ist mit einem „Enkeltrick” um 40 000 Euro betrogen worden. Eine bisher unbekannte Frau habe am Dienstag bei dem 86-Jährigen angerufen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Frau gab an, seine Enkelin zu sein und dringend das Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung zu benötigen. Der Mann händigte daraufhin die Summe in bar einem Unbekannten aus, der kurz darauf bei ihm erschien. Der Betrug flog auf, als der 86-Jährige seine echte Enkelin anrief und fragte, ob das Geld angekommen sei.

Drei weitere, allerdings erfolglose Versuche mit dem „Enkeltrick” wurden am Mittwoch zudem in Eschwege, Wanfried und Waldkappel unternommen, hieß es von der Polizei. Die Beamten rieten, bei Geldforderungen am Telefon misstrauisch zu sein und kein Geld Unbekannten zu übergeben.

(dpa)