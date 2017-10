Heiraten in Frankfurt und Region: 9 außergewöhnliche Orte für Ihre Traumhochzeit

1. Am Flughafen



Am Frankfurter Flughafen kann man nicht nur verreisen, man kann sich auch trauen lassen. Für Flugzeug-Fans gibt es ein Traupaket inklusive Fotoshooting auf der Besucherterrasse, Empfang und Hochzeitssuite in einem der Flughafen-Hotels. Praktisch: Die Anreise in die Flitterwochen fällt weg. Vorausgesetzt natürlich, man fliegt .

2. In der Kapelle der Commerzbank Arena



Schwarz-weiß wie Schnee – oder in diesem Fall wie Brautkleid und Anzug. Die Commerzbank-Arena hat ihre eigene Kapelle, inklusive Seelsorger. Das Herz eines jeden Eintracht-Fans sollte beim Gedanken daran, im eigenen Stadion getraut zu werden, schneller schlagen. Falls sich dann Nachwuchs ankündigt, kann dieser auch gleich in der Kapelle getauft werden – in der Hoffnung, dass aus dem Sprößling später kein Offenbach-Fan wird.



3. Auf einem Schiff

Heiraten auf dem Main, die Skyline im Rücken, ist das romantisch! Es gibt mehrere Anbieter in Frankfurt, die Schiffe für private Events zur Verfügung stellen. Während des Mainfests bietet die Stadt Rüsselsheim sogar ein schwimmendes Standesamt an. Diese Gelegenheit kann man jährlich am ersten Mai-Wochenende nutzen.



4. Im Bolongaro-Pavillon





In barocker Atmosphäre lässt es sich im Gartenpavillon des Bolongora-Palasts in Frankfurt-Höchst heiraten. Das Standesamt Höchst traut hier Heiratswillige aus Nied, Griesheim, Sindlingen, Zeilsheim, Unterliederbach, Sossenheim, Schwanheim, Goldstein oder Höchst. Für das Fotoshooting bietet sich die schöne Außenanlage des Palastes an.



5. Im Palmengarten



Eine andere Außenstelle des Frankfurter Standesamtes befindet sich im Palmengarten im Westend. Hier können im „Haus Rosenbrunn“ bis zu 32 Gäste Platz finden. Das Gebäude ist ein neoklassizistischer Pavillon im Rosengarten. Die Stadt weist allerdings auf eine Sache hin: „Jahreszeitlich bedingten Blütezeiten im Garten unterliegen nicht unserem Einfluss.“



6. Im Maintower



Einer der berühmtesten Türme Frankfurts ist der Maintower. Auch hier kann man sich trauen lassen, in der 53. Etage befindet sich das Fernsehstudio des Hessischen Rundfunks, welches zum Standesamt umfunktioniert werden kann.





7. Auf der Wasserkuppe





Wer hoch hinaus will und eine längere Anfahrt in Kauf nimmt, kann sich auch auf dem höchsten Berg Hessens trauen lassen. Im Radom auf der Spitze der Wasserkuppe hat das Standesamt Gersfeld eine Außenstelle in 950 Metern über dem Meeresspiegel. Anschließend kann man mit seinen Gästen gemeinsam die Rhön entdecken. Wie wäre es mit einer Anreise im Segelflieger?



8. Im Frankfurter Zoo



Ja sagen zwischen Faultieren und Schlangen – und damit meinen wir nicht die Schwiegereltern! Im Frankfurter Zoo kann man in ungewöhnlicher Umgebung heiraten und anschließend eine tierische Party feiern. Die Räumlichkeiten des Tierparks kann man mieten, 20 bis 120 Personen finden in den verschiedenen Bereichen Platz. Auch im Katzendschungel kann man feiern, umringt von Tigern und Löwen. Miau!



9. Auf der Insel Nonnenau im Rhein

Heiraten auf der eigenen kleinen Insel - und dafür muss man nicht einmal in die Südsee fahren. Mitten im Rhein gibt es die Nonnenau, eine Eventinsel bei Ginsheim-Gustavsburg, die für Feiern gemietet werden kann. Per Fähre kommt die Hochzeitsgesellschaft über’s Wasser und dann kann die Party losgehen.





Lust aufs Heiraten aber noch nicht den passenden Partner gefunden? TIpps fürs erste Date in Frankfurt gibts hier.



Einen Partner angelacht der furchtbar ist? Auch beim loswerden können wir helfen, nehmt ihn doch einfach mit auf ein richtig schlechtes Date.