90-Jährige stirbt nach Überfall: Keine heiße Spur zum Täter

Die Polizei hat weiter keine heiße Spur des Räubers, der möglicherweise für den Tod einer 90 Jahre alten Frau in Wiesbaden verantwortlich ist. Der Mann hatte sich sein Opfer nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gezielt ausgesucht, war ihr ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gefolgt und hatte die Senioren überfallen. Die Frau wurde ambulant behandelt, kehrte in ihre Wohnung zurück und wurde am nächsten Tag tot aufgefunden. Die Obduktion ergab, dass innere Verletzungen zum Tod der 90-Jährigen führten. Ob diese vom Sturz der Frau nach dem Überfall rühren, müsse weiter untersucht werden, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Mittwoch in Wiesbaden.

(dpa)