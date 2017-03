92-Jährige fällt mit Rollator aus U-Bahn

Eine 92 Jahre alte Frau ist in Frankfurt mit ihrem Rollator aus einer U-Bahn gestürzt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, fiel die Frau am Dienstag an der Haltestelle Heddernheim auf die Gleise. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Schließen der Türen auf der Bahnsteigseite hatte sich nach Polizeiangaben plötzlich die Tür auf der gegenüberliegenden Seite geöffnet. „Vor dieser Tür saß eine 92-jährige Frau auf ihrem Rollator. Durch das Öffnen der Tür fiel diese rückwärts aus der U-Bahn auf den Schienenbereich.” Wie es zum ungeplanten Öffnen der Tür auf der Gleisseite kam, wird noch ermittelt.

(dpa)