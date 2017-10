Die Autobahn 5 wird Anfang November im Bereich Frankfurt zwischen Westkreuz und Nordwestkreuz voll gesperrt. Grund ist der Abriss einer stillgelegten Eisenbahnbrücke in Frankfurt-Rödelheim. Für den Abriss wird die Autobahn am Samstag, 4. November, ab 18.00 Uhr gesperrt. Erst am Folgetag soll die Strecke ab 12.00 Uhr wieder freigegeben werden, wie die Verkehrsbehörde Hessen Mobil am Montag mitteilte. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

(dpa)