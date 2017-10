A7-Abschnitt wegen Unfall von Gefahrgut-Lkw gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Gefahrgut-Lastwagen ist auf der Autobahn 7 in Kassel ein Fahrer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Beteiligt waren an dem Zusammenstoß am Mittwochvormittag zwei Lkw und ein Auto, wie die Polizei mitteilte. Da auf einem der beiden Lastwagen drei Säcke mit Gefahrgut beschädigt wurden, musste der Autobahn-Abschnitt zur Beseitigung komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte zunächst keine Angaben zur Art des Gefahrguts machen. Der Verkehr wurde während der Bergungsarbeiten umgeleitet.

(dpa)