Sperrung aufgehoben: A7 von Niedersachsen nach Hessen nach Sturm wieder frei

Diesel-Neuzulassungen auf Talfahrt: Starker Einbruch

Wiesbaden. Die Beliebtheit von Diesel-Fahrzeugen nimmt in Hessen rapide ab. Die Zahl der Neuzulassungen schrumpfte 2017 zum Vorjahr um zwölf Prozent auf 152 578 Fahrzeuge, wie das Kfz-Gewerbe Hessen am Freitag in Wiesbaden mitteilte. mehr