Ältere Damen ausgeraubt: Drei Jahre Haft für 28-Jährigen

Als Opfer suchte sich ein Goldketten-Räuber gezielt ältere Damen mit Gehhilfen aus. Am Dienstag ist der 28 Jahre alte Mann vom Amtsgericht Frankfurt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Strafverschärfend wurde gewertet, dass der Angeklagte gezielt älterere und schwache Opfer wählte. Hinzu kamen laut Gericht die erheblichen psychischen Folgen für die Frauen.

In dem Prozess war es um zwei Fälle gegangen: Bei einer Attacke auf einer Rolltreppe hatte sich eine 76-Jährige noch mit ihrer Krücke gewehrt. Die Kette riss zwar, fiel jedoch in den Ausschnitt des Opfers. Eine 82-Jährige wurde bei einem Raubüberfall in der Nähe ihrer Wohnung erheblich verletzt. Sie stürzte und erlitt einen Bruch der Wirbelsäule sowie eine Gehirnerschütterung. Die Kette verkaufte der Räuber an Hehler.

(dpa)