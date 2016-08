Marketing-Expertin Müller in den Stada-Aufsichtsrat

Frankfurt/Main. Bei der Hauptversammlung des Pharma-Konzerns Stada ist die Marketing-Expertin Tina Müller in den Aufsichtsrat gewählt worden. Die Opel-Managerin erhielt am Freitag in Frankfurt mit 98,7 Prozent die erforderlichen Stimmen. mehr