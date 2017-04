Ärger über selbstgemalte Zebrastreifen

Selbstgemalte Zebrastreifen sorgen für Ärger und Gefahr im südhessischen Eppertshausen. Die Stadt hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. „Das ist kein Kavaliersdelikt, und wir finden das auch überhaupt nicht witzig”, sagte Bernd Hochstädter, Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Offenbach Post” über den Vorfall berichtet.

Gerade für Kinder oder Ältere seien die aufgemalten Überwege gefährlich, da sie diese möglicherweise nicht als Fälschung erkennen könnten und sich in falscher Sicherheit wiegen. Passiert ist glücklicherweise noch nichts. Gleich an zwei Stellen in der knapp 6000 Einwohner zählenden Gemeinde im Kreis Darmstadt-Diebug griffen der oder die Täter zum Pinsel: in der Urberacher Straße und in der Siemensstraße, dort wurden obendrein noch Parkbuchten aufgemalt.

Derartige Taten kommen nach Worten des Polizeisprechers eher selten vor. Er kann sich an einen Fall im nicht weit entfernten Schaafheim erinnern. Damals hatte ein Anwohner in der Nähe seiner Ausfahrt eine Sperrfläche eingezeichnet.

(dpa)