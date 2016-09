Ärzte im Dritten Reich: Ärztekammer stellt sich ihrer Geschichte

Kurz vor dem 60. Geburtstag der hessischen Landesärztekammer an diesem Wochenende haben Historiker eine brisante Geschichte der hessischen Ärzteschaft vorgelegt. Die über 500 Seiten starke Publikation „widerlegt eine Lebenslüge” über die Ärzteschaft in der Nazi-Zeit, sagte der Historiker Prof. Benno Hafeneger am Freitag in Frankfurt. Die Forschung habe bewiesen, „dass nicht nur eine kleine Gruppe von Ärzten irgendwie beteiligt war”.

Das über 500 Seiten starke Buch über die „Geschichte der hessischen Ärztekammern” bringt Licht in die Zeit zwischen 1887 und 1956, als die heutige Landesärztekammer gegründet wurde. In der NS-Zeit hätten die Vorgänger-Organisationen „den Charakter eines Kampfinstruments in der Propagierung, Durch- und Umsetzung nationalsozialistischer Gesundheits- und Ärztepolitik” gehabt.

