Aachenerin unter Verdacht: Ermittler prüfen weitere Morde

Eine bereits wegen drei Raubmorden unter Verdacht stehende 35-jährige Frau aus Aachen ist für zwei weitere Morde in Düsseldorf wohl nicht verantwortlich. Die Ermittler in Hessen hatten geprüft, ob der ungeklärte Doppelmord aus dem Jahr 2010 zu der Mordserie zu zählen ist. „Wir haben keine Anhaltspunkte, dass die Beschuldigte auch für diese Taten verantwortlich ist”, sagte Staatsanwalt Thomas Hauburger am Freitag in Gießen. Die Ermittler hatten die Akten aus Düsseldorf erhalten, weil der Fall auffällige Parallelen aufwies. Die Frau steht im Verdacht, zwei Frauen in Düsseldorf und den 79 Jahre alten Clown „Riconelly” in Hessen umgebracht zu haben.

(dpa)