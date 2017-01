Hessische Grüne: Abgeordnete Öztürk erhält Mitgliedsrechte zurück

Die Abgeordnete Mürvet Öztürk darf wieder ihre Mitgliedsrechte bei den hessischen Grünen wahrnehmen. Das hatte das Landesschiedsgericht Anfang Januar entschieden. Der Ausgang des Parteiordnungsverfahrens gegen sie ist weiterhin offen. An dessen Ende könnte ein Ausschluss stehen. Derzeit hätten beide Seiten die Möglichkeit, sich in einer schriftlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen zu äußern, erklärte der Vorsitzende des Schiedsgerichts, Holger Tanzki, am Dienstag. Öztürk und der politische Geschäftsführer der hessischen Grünen, Jochen Ruoff, wollten sich zu der Entscheidung nicht äußern.

Öztürk war im September 2015 im Streit um die Asylpolitik aus der Grünen-Landtagsfraktion ausgetreten. Etwa ein Jahr später hatte der Landesvorstand wegen angeblich parteischädigenden Verhaltens ihren Ausschluss beantragt. Die Partei wirft ihr vor, sie habe ihr Mandat seitdem mehrfach genutzt, um gemeinsam mit anderen Parteien Anträge zu stellen, die sich gegen grüne Positionen richteten.

Bis zum Abschluss des Verfahrens sollten nach dem Willen des Landesvorstandes die Mitgliedsrechte Öztürks ruhen. Das Schiedsgericht entschied sich dagegen. „Das Verfahren ist noch offen.“, sagte Tanzki. Seit sie die Fraktion verlassen habe, sei Öztürks Verhalten nicht in einer Weise gesteigert worden, die einen so weitgehenden Eingriff in die Rechte eines Mitglieds rechtfertigen könnte. Bis zum Frühjahr solle ein Termin für eine mündliche Verhandlung gefunden und dann über den Parteiausschluss entschieden werden.