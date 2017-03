Abiturienten feiern Ende der schriftlichen Prüfungen

Hessens Abiturienten haben am Donnerstag das Ende der schriftlichen Prüfungen gefeiert. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen kamen allein in den Frankfurter Grüneburgpark laut Polizei mehr als tausend Schüler. Sie entspannten in Hessens größter Stadt mit Getränken und Snacks auf Decken oder tanzten zu Musik. Die Party verlaufe friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Spätnachmittag. Auch beim Ordnungsamt waren zunächst keine Probleme bekannt geworden.

In Frankfurt feiern die Abiturienten traditionell im Grüneburgpark. 2013 hatte es Schlägereien gegeben, aber seitdem verliefen die Feiern nach Behördenangaben wieder friedlicher. Probleme hatte jedoch die Vermüllung des Parks gemacht. Zusätzliche Mülleimer und Toiletten sollten das in diesem Jahr verhindern, frisch sanierte Spielplätze im Park wurden vorsorglich eingezäunt.

Vertreter des Ordnungsamts waren bei den Feiernden im Park. „Wir hoffen, dass es gesittet abgeht”, sagte ein Sprecher. Auch die Frankfurter Polizei gab auf Twitter ein paar wohlmeinende Ratschläge: „Feiert, habt Spaß und hinterlasst ihn (den Park) bitte wie vorgefunden. Wir sind auch da. ;-)” Landesweit machen in diesem Jahr rund 25 500 Schüler das Abitur.

(dpa)