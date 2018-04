Abriss der Frankfurter Rennbahntribüne beginnt

Nach jahrelangem Rechtsstreit hat am Montag der Abriss der Tribüne der Frankfurter Galopprennbahn begonnen. Liegenschaftsdezernent Jan Schneider und Sportdezernent Markus Frank (beide CDU) rechneten damit, dass das Gelände in den kommenden Wochen an den Deutschen Fußballbund (DFB) übergeben werden kann, der dort eine Leistungsakademie errichten will.

„Frankfurt wird Fußballhauptstadt”, sage Frank. Das Kapitel Pferderennen sei abgeschlossen. Der DFB habe vor der offiziellen Übernahme des Rennbahngeländes mit dem Abriss der ehemaligen Stallungen schon erste Vorbereitungen für den Neubeginn getroffen, sagte Schneider.

Frankfurter Sportvereine durften bereits vor mehreren Wochen die Klappsitze der Tribüne für den eigenen Bedarf abschrauben. Das Landgericht Frankfurt hatte Ende Januar den Weg für den Abriss der Tribüne freigemacht. Zuvor hatte das Oberlandesgericht Frankfurt im vergangenen Sommer den Einspruch des Frankfurter Rennklubs gegen die Räumungsklage der Stadt abgelehnt. Gegen dieses Urteil legte der Rennklub Revision beim Bundesgerichtshof ein.

