Mit 27 Afghanen an Bord ist am Mittwochabend ein Abschiebeflug nach Kabul gestartet. Rund 1000 Menschen haben gegen die Abschiebung protestiert.

Zum achten Mal ist ein Abschiebeflug von Deutschland nach Afghanistan gestartet. Die Maschine hob nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch gegen 19.00 Uhr mit 27 Afghanen an Bord vom Frankfurter Flughafen ab, darunter zwei sogenannte Gefährder. Der Großteil der Gruppe kommt demnach aus Bayern, einer aus Hessen. Die Maschine sollte über Tiflis in die afghanische Hauptstadt Kabul fliegen. Den Informationen zufolge sollte in Kabul geprüft werden, ob es Eilentscheidungen gegen die Abschiebungen gab - diese Passagiere würden dann zurückkehren.

Rund 1.000 Menschen haben vor Ort gegen die Abschiebung demonstriert. Die Maßnahme ist umstritten; Vertreter von Flüchtlingsinitiativen und Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass die für eine Abschiebung erforderlichen Tatbestände in mehreren Fällen nicht erfüllt waren. Eigentlich gilt, dass Afghanen nur abgeschoben werden dürfen, wenn sie entweder eine Straftat begangen haben oder terroristischer Aktivitäten verdächtigt werden oder ihre Identität hartnäckig verbergen.

Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten, weil es inzwischen landesweit Gefechte und Anschläge der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gibt. Zuvor hatte Deutschland seit Dezember 2016 mit sieben Sammelflügen insgesamt 128 Männer nach Afghanistan zurückbringen lassen.

Unter den Abgeschobenen befindet sich nach Angaben des Bayerischen Elternverbands ein junger Mann, der zurzeit eine Ausbdilung zum Assistenten für Ernährung und Versorgung durchläuft. Außerdem wurde ein Mann abgeschoben, der seit sechs Jahren gut integriert in einer bayerischen Gemeinde lebe, kritisiert der Verband. In beiden Fällen würde keiner der für eine Abschiebung erforderlichen Tatbestände erfüllt.

"Ich finde es unverantwortlich, wenn Menschen in ein Kriegsgebiet wie Afghanistan abgeschoben werden", sagte Janina Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, vor Ort.

red/dpa

Dieser Artikel wird aktualisiert.