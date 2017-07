Abschlussbericht zu Projekt für traumatisierte Flüchtlinge

Das Pilotprojekt „Step-by-Step” beschäftigt sich mit traumatisierten Flüchtlingsfrauen und den Kindern der Geflüchteten. Hessens Integrationsbevollmächtigter Jo Dreiseitel will den Abschlussbericht des Vorhabens heute in Wiesbaden vorlegen. Die Leiterin des Projekts, Marianne Leuzinger-Bohleber vom Frankfurter Sigmund-Freud-Institut für psychoanalytische Forschungen, und der Asylexperte in Hessens Sozialministerium, Stefan Sydow, werden die Details der Auswertung erklären. Ziel von „Step-by-Step” ist es, dass die Geflüchteten das Erlebte verarbeiten und ihnen so wieder ein normales Leben ermöglicht wird.

(dpa)