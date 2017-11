Abschnitt der Autobahn 5 bei Frankfurt wird gesperrt

Eine der wichtigsten Verkehrsachsen für Autofahrer in Hessen wird am Freitagabend für 18 Stunden gesperrt. Betroffen ist die Autobahn 5 bei Frankfurt. Weil eine alte Eisenbahnbrücke abgerissen wird, geht auf dem Abschnitt zwischen dem Westkreuz und dem Nordwestkreuz nichts mehr. Nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil beginnt die Vollsperrung am Freitag um 18.00 Uhr und soll erst am Samstagmittag um 12.00 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

In Richtung Norden sollen die Autos ab dem Frankfurter Kreuz über die A3 zum Wiesbadener Kreuz und die A66 fahren, ab dem Offenbacher Kreuz die A661 oder die B45/B 43a nehmen. In Richtung Süden sind ab dem Gambacher Kreuz (A45), dem Bad Homburger Kreuz (A661) und dem Nordwestkreuz (A66) Umleitungen eingerichtet.

Das Nordwestkreuz Frankfurt (A5/A66) zählt nach Zahlen von Hessen Mobil mit rund 205 000 Autos täglich zu den meistbefahrenen Autobahnabschnitten in Hessen. Auch auf dem Westkreuz Frankfurt (A5/A648) sind täglich etwa 197 000 Autos unterwegs.

