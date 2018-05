Abstieg ohne Sieg: Rödertal-Abschied mit Niederlage

Die Handballerinnen des HC Rödertal haben sich sieglos aus ihrer Debüt-Saison in der Bundesliga wieder verabschiedet. Der Aufsteiger verlor bei der HSG Bensheim/Auerbach am Samstag mit 22:28 (6:13). Damit beendet das Team aus Sachsen die Spielzeit mit nur einem Punkt. Den hatte die Mannschaft von Trainer Maximilian Busch am 21. Spieltag mit einem Remis gegen die Neckarsulmer Sport-Union erkämpft.

Das zusammengewürfelte Team aus dem Rödertal war insgesamt einfach nicht erstligatauglich. Das zeigte sich auch am letzten Spieltag noch einmal, als die Großröhrsdorferinnen vor 750 Zuschauern beim Tabellenzwölften. Kathleen Nepolsky und Kamila Szeczina waren mit jeweils sechs Toren beste Rödertaler Werferin.

(dpa)