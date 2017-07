Acht Männer wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt

Acht Männer stehen wegen erpresserischen Menschenraubs von heute an vor dem Landgericht Frankfurt. Den 33 bis 51 Jahre alten Angeklagten verschiedener Nationalitäten wird vorgeworfen, einen Iraner im April 2016 in einem Frankfurter Parkhaus überfallen, geschlagen und in ein Auto gezerrt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft berichtete. Dabei sollen sie „Interpol” und „Police” gerufen haben. Die Täter drohten dem 28-Jährigen laut Anklage mit der Auslieferung in den Iran, wo angeblich 1,2 Millionen Euro Kopfgeld auf ihn ausgesetzt seien. Der Mann soll sich bereit erklärt haben, die Hälfte des Geldes, also 600 000 Euro, zu bezahlen, wenn er nicht ausgeliefert werde.

Die Angeklagten brachten ihr Opfer der Anklage zufolge dann über Nacht in eine Wohnung. Sie schlugen und traten den 28-Jährigen laut Staatsanwaltschaft und stahlen seine teure Armbanduhr. Am nächsten Tag sollen sie ihr Opfer zum Flughafen gefahren haben, um einen Teil der 600 000 Euro in Empfang zu nehmen. Die Geldübergabe scheiterte jedoch und die Männer wurden festgenommen. Fünf von ihnen sitzen seither in Untersuchungshaft.

