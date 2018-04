Acht neue Abschleppdienste für Frankfurt in Sicht

Noch in diesem Monat werden voraussichtlich acht neue Abschleppfirmen in Frankfurt ihren Dienst aufnehmen. „Sie müssen nur noch den Zuschlag bekommen”, sagte der Leiter der städtischen Verkehrspolizei, Rainer Michaelis, am Dienstag. Das sei aber eine Formalie und werde noch im April geschehen. Aktuell schleppen in Hessens größter Stadt nur zwei Dienste Fahrzeuge ab, die beispielsweise im Parkverbot stehen oder Feuerwehreinfahrten blockieren. Statt der üblichen 20 bis 40 Wagen am Tag schaffen sie aber nur 5 bis 20, wie Michaelis sagte.

Die erwarteten acht Firmen werden allerdings nur solange abschleppen, bis eine neue europaweite Ausschreibung erfolgreich ist. Diese war notwendig geworden, da die Kommune nach Beanstandungen von Vertragspartnern die erste Ausschreibung im Herbst zurückziehen musste. Bei so komplexen Angelegenheiten sei das aber nichts Ungewöhnliches, sagte Michaelis.

Die Abschleppdienste auf Zeit hatten an einem vereinfachten Verfahren teilgenommen, um die Lücke zu schließen. Am (morgigen) Mittwoch startet die umformulierte EU-Ausschreibung, bis Mitte Mai können sich Firmen bewerben. Ab August sollen sie dann auf den Plan treten können.

