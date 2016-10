Appell Autofahrer: Achtung Wildkatze: Naturschützer rufen zu Achtsamkeit auf

Auf Samtpfoten und im Schutz der Dunkelheit machen sich junge Wildkatzen auch in hessischen Wäldern in diesen Wochen auf die Suche nach einem eigenen Revier. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) appellierte daher am Freitag an Autofahrer zu besonderer Achtsamkeit besonders in waldreichen Gebieten wie dem Taunus, Spessart oder Vogelsberg. „Der Tod an der Straße ist die häufigste Todesursache”, sagte Wildkatzenexpertin Susanne Schneider über die seltenen Tiere. Die lichtempfindlichen Augen der Wildkatzen benötigen nur ein Sechstel der Lichtmenge, die ein menschliches Auge braucht. Um so leichter würden die Tiere durch Autoscheinwerfer geblendet - mit fatalen Folgen.

„Blenden Sie nicht das Fernlicht auf, wenn Sie ein Tier sehen, sondern hupen Sie”, rät die Naturschutzorganisation daher Autofahrern. Außerdem sollten Autofahrer in waldreichen Gegenden in der Dämmerung auf ihre Geschwindigkeit achten und an Strecken mit Wildwechsel-Verkehrsschildern besonders aufmerksam sein.

(dpa)