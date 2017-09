AfD-Hochburg Fulda: Brand (CDU) sieht keinen Sonderfall

Die AfD hat besonders viele Stimmen bei der Bundestagswahl in und um Fulda geholt. Der Sieger unter den Direktkandidaten von der CDU erklärt das mit enttäuschten Protestwählern. Sie zurückzugewinnen muss mit „offenem Visier” erfolgen.

Der Fuldaer Bundestagsabgeordnete Michael Brand (CDU) sieht seinen Heimatwahlkreis trotz des sehr guten Abschneidens der AfD bei der Bundestagswahl nicht als Ausreißer. „Der Bundestrend hat komplett durchgeschlagen”, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Brand gewann den Wahlkreis Fulda zwar wieder direkt. Mit 45,2 Prozent der Erststimmen vereinigte er nach dem vorläufigen Ergebnis aber 13,1 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren auf sich. Ein besonders starkes Ergebnis (17,6 Prozent) fuhr in dem Wahlkreis der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann für die AfD ein.

Hohmann kam zwar nur auf den dritten Platz unter den Direktkandidaten, zieht nach vorläufigen Ergebnissen aber über die Landesliste der AfD in den Bundestag ein. „Herr Hohmann hat im Wahlkampf jeden politischen Diskurs verweigert, ist zu Podiumsdiskussionen erst gar nicht erschienen und hat die sozialen Netzwerke gezielt für Parolen genutzt”, erklärte Brand. Der AfD im Gesamten müsse man sich mit „offenem Visier” und guten Argumenten stellen. Man dürfe sich von einer Partei mit völkischen und radikalen Positionen nicht die Themen diktieren lassen, sagte er.

Bei den Zweitstimmen hat die AfD im Wahlkreis Fulda mit 15,8 Prozent das für sie beste Ergebnis unter allen 22 Wahlkreisen in Hessen eingefahren. Für Brand steht Fulda damit aber nicht isoliert da. Er verwies auf die ebenfalls hohen AfD-Ergebnisse im benachbarten Wahlkreis Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg (13,1 Prozent) und in ganz Sachsen. Ziel müsse es sein, enttäuschte Protestwähler in vier Jahren wieder zurückzuholen, erklärte Brand. Denn die stellen für ihn die Mehrheit unter den AfD-Wählern.

Der Fuldaer CDU-Kreisvorsitzende Walter Arnold wollte den Wahlerfolg der AfD nicht überbewerten. Er finde den Zuspruch für die Rechtsaußen-Partei in Hessen und im Bund zwar „besorgniserregend”: Aber eine Partei, die fremden- und europafeindlich sei, werde die konservative Wählerschaft auf Dauer nicht überzeugen können.

Landesweit sammelte die AfD im Durchschnitt 11,9 Prozent der Zweitstimmen, wie aus den vorläufigen Ergebnissen hervorgeht. Auch das errechnete Ergebnis für den Landkreis Fulda, der sich nicht ganz mit dem Wahlkreis deckt, zeichnet die Region mit 16,2 Prozent als AfD-Hochburg in Hessen aus. Die wenigsten AfD-Wähler gibt es in den Großstädten. In Frankfurt, Darmstadt und Kassel kam die Partei nur auf einstellige Ergebnisse.

(dpa)