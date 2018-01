AfD-Konflikt: Eintracht hält Mitgliederversammlung ab

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hält heute seine mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung ab. Im Blickpunkt wird dabei Präsident Peter Fischer stehen, der zur Wiederwahl antritt und sich zum ersten Mal wieder zur Haltung seines Vereins zu der rechtspopulistischen AfD äußern will. Fischer hatte Ende Dezember in einem FAZ-Interview erklärt, keine AfD-Wähler bei der Eintracht haben zu wollen. Die Partei reagierte darauf mit einer Strafanzeige und der Aufforderung an ihre Mitglieder und Anhänger, jetzt erst recht der Eintracht beizutreten.

(dpa)