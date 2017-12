AfD-Parteitag wählt neuen Landesvorstand

Bei ihrem zweiten Parteitag innerhalb weniger Wochen will die hessische AfD ihren neuen Vorstand wählen. Zu dem zweitägigen Treffen in Gießen, das heute beginnt, werden rund 200 Delegierte erwartet. Klar ist bereits, dass einer der bisherigen Sprecher des Landesvorstands, Peter Münch, nicht mehr antreten wird. Er ist Anfang Dezember von seinem Posten zurückgetreten. Die Wahl des Landesvorstands hatte bereits Mitte November stattfinden sollen, was aber unter anderem an technischen Problemen mit Stimmgeräten scheiterte. Die rechtspopulistische AfD hat in Hessen rund 2450 Mitglieder.

(dpa)