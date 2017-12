Er werde am 16. Dezember nicht mehr kandidieren, sagte Münch am Sonntag in Bad Homburg der Deutschen Presse-Agentur. Als Begründung gab der Rechtsanwalt an, dass aus seiner Sicht auf dem Bundesparteitag in Hannover zu viele gemäßigte Vertreter einer mittelfristigen Regierungsoption zu Vizevorsitzenden gewählt worden seien. Namentlich nannte er Georg Pazderski, Albrecht Glaser und Kay Gottschalk.

dpa