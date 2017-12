AfD-Vorstand Münch tritt zurück und nicht mehr zur Wahl an

Knapp zwei Wochen vor der Neuwahl der AfD-Spitze in Hessen ist Peter Münch, ein Sprecher des Landesvorstands, zurückgetreten. Er werde bei der Neuwahl des Vorstands am 16. Dezember nicht mehr antreten, sagte Münch am Sonntag in Bad Homburg der Deutschen Presse-Agentur. Er war einer von drei amtierenden Parteisprechern.

Als Begründung gab der Rechtsanwalt an, dass die AfD nicht mehr das Ziel verfolge, eine bürgerlich-konservative Partei zu werden. Auch das Bestreben, möglichst bald in Regierungsverantwortung zu kommen, sei falsch. Der Landesparteitag der hessischen AfD war vor drei Wochen in Gießen ohne die geplante Wahl eines neuen Vorstandes zu Ende gegangen. Diese ist nun für den 16. Dezember vorgesehen.

(dpa)