AfD nur noch mit zwei Landessprechern an der Spitze

Die hessische AfD hat künftig nur noch zwei statt wie bisher drei Landessprecher. Das hat ein Landesparteitag mit großer Mehrheit am Samstag in Gießen beschlossen. Die rund 200 Delegierten wollten im Laufe des Nachmittages ihre neue Parteispitze wählen. Zu Beginn des zweitägigen Treffens hatte Landessprecher Albrecht Glaser der AfD im Bundestag gute Noten ausgestellt. Man sei eine „gute Truppe” in Berlin, sagte Glaser, der Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion ist. Bereits Mitte November hatte die hessische AfD ihren neuen Landesvorstand wählen sollen, was unter anderem an technischen Problemen mit Stimmgeräten gescheitert war.

(dpa)