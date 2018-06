Hessentrend: AfD profitiert von Asylstreit

AfD im Auf- und SPD im Abwind, keine Mehrheit für Schwarz-Grün und das Top-Thema Flüchtlingspolitik: Vier Monate vor der Landtagswahl ist in Hessen noch viel im Fluss. Die Parteien reagieren vordergründig meist gelassen bis zufrieden – bis auf eine Ausnahme.

Der Jubel war groß: „Bei der Hessenwahl kündigt sich ein politisches Erdbeben an: Die AfD erreicht schon zu Beginn des Wahlkampfs (...) starke 15 Prozent. Für eine schwarz-grüne Regierung mit dem Merkel hörigen Volker Bouffier an der Spitze reicht’s nicht mehr.“ Mit diesem Beitrag auf ihrer Facebook-Seite kommentierte Hessens AfD die Ergebnisse des jüngsten Hessentrends, der den Rechtspopulisten einen Zugewinn in der Wählergunst von drei Prozent im Vergleich zur Umfrage Mitte Januar attestierte.

Wenn der Urnengang am kommenden Sonntag wäre, würde die AfD damit drittstärkste Kraft im Hessenparlament – hinter CDU und SPD und noch vor Grünen, Linke und FDP. Zugleich wäre Schwarz-Grün ohne Mehrheit, kommt die Koalitionäre doch zusammen lediglich auf 45 Prozent.

Bouffier am beliebtesten

Großer Verlierer in der Umfrage des Instituts infratest dimap im Auftrag des HR wäre die SPD. Sie rutscht um drei Punkte auf 22 Prozent ab, aber weit vor dem Bundestrend, der die Partei derzeit teilweise bei nur noch 16 Prozent sieht.

Da die CDU gleichzeitig unverändert bei 31 Prozent liegt, vergrößert sich der Abstand zwischen den Sozialdemokraten und der CDU.

Kommentar zum Hessentrend Nutznießer AfD Wer die Debatten im Hessischen Landtag in den letzten Monaten verfolgt hat, hatte oft das Gefühl, dass neben CDU, SPD, FDP, Grünen und Linken noch eine weitere Partei im Plenum sitzt. clearing

Von den anderen im Landtag vertretenen Parteien können sich die Grünen um einen Punkt auf 14 Prozent verbessern. Linke und FDP verschlechtern sich um einen Prozentpunkt und landen jeweils bei sieben Prozent.

Bei den nach Meinung der Hessen dringlichsten Probleme, die gelöst werden müssten steht der Bereich „Flüchtlinge/Asylpolitik“ im Vergleich zum Januar wieder auf der Nummer eins (plus sieben Prozentpunkte). Bildung rutschte auf Platz zwei (minus sechs). Danach folgen „Infrastruktur/Verkehr“ und „Wohnen/Mieten“.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bleibt der Politiker mit den höchsten Zufriedenheitswerten. Danach folgen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen und der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel.

Nicht schönzureden

„Die Umfrage ist nicht schönzureden. Aber wir sind am Anfang eines Wahlkampf, für den wir so gut vorbereitet sind wie nie“, sagte SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser. Der Hessentrend unterstreiche, dass die bundespolitischen Debatten noch die landespolitischen Themen überlagern. Die SPD werde deswegen noch stärker und zugespitzter über die Top-Themen der Sozialdemokraten in Hessen reden: Bildung, bezahlbarer Wohnraum und Mobilität.

„Die CDU ist in Hessen klar stärkste politische Kraft, bis zur Landtagswahl wollen wir aber noch zulegen“, zeigte sich CDU-Generalsekretär Manfred Pentz erfreut. Ziel sei es, genauso stark wie bei der vergangenen Wahl zu werden. Das ewige Meckern und Maulen zahle sich für die SPD nicht aus, sondern sei Wasser auf den Mühlen der Populisten.

Die Grünen hingegen freuen sich über die „wachsende Zustimmung zu ihrer Arbeit“. Der gestiegene Wert für die AfD sei die direkte Quittung für das „verantwortungslose Verhalten von Bundesinnenminister Horst Seehofer“, sagten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir.

„Der hohe Wert für die AfD ist besorgniserregend“, sagte auch Linken-Fraktionsvorsitzende Janine Wissler. Ihr Kollege Jan Schalauske sieht den Umfragwert von sieben Prozent als „ Rückenwind für die Landtagswahl“.

„In allen Umfragen dieses Jahres steht die FDP stabil zwischen sieben und neun Prozent und damit deutlich besser als bei der Landtagswahl 2013“, sagte René Rock (FDP). Schwarz-Grün habe dagegen schon wieder keine Mehrheit mehr und sei damit gescheitert.