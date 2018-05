AfD will auf Parteitag Landtagswahlprogramm beschließen

Hessens AfD will auf einem Parteitag in Gießen heute das Programm für die Landtagswahl im Herbst beschließen. Der Programmentwurf umfasst 15 Punkte. Spitzenthemen der Partei sollen die Felder Einwanderung und Asyl, Innere Sicherheit, Bildung und Wohnen sein. Auf dem Parteitag feiert der Landesverband der Alternative für Deutschland auch ihr fünfjähriges Bestehen. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt. Die AfD will dann erstmals in den Hessischen Landtag einziehen. Bei der letzten repräsentativen Umfragen war die Partei auf zehn Prozent Zustimmung im Land gekommen.

(dpa)