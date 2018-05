AfD will mit zweistelligem Ergebnis in Landtag einziehen

Die AfD will mit einem zweistelligen Ergebnis in den Hessischen Landtag einziehen. Mit ihrem Programm für die Landtagswahl im Herbst wolle die Partei ein „Manifest der Alternativen” vorlegen, sagte Co-Landessprecher Klaus Herrmann am Samstag auf einem Parteitag in Gießen. „Unser ganzes politisches Wirken wird sich in dem Wahlprogramm widerspiegeln.”

15 Punkte umfasst der Programmentwurf insgesamt. Die Felder Einwanderung und Asyl, Innere Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit sowie Bildung und Wohnen sollen die Top-Themen sein. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt. Die AfD peilt dann erstmals den Einzug in den Hessischen Landtag an. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2013 war die Partei auf 4,1 Prozent in Hessen gekommen.

Auf dem Parteitag feierte Hessens Alternative für Deutschland auch ihren fünften Geburtstag. Die Partei zählt nach Angaben von Herrmann mittlerweile rund 3000 Mitglieder und ist der viertgrößte AfD-Landesverband in Deutschland. Für die Verabschiedung des Wahlprogramms will sich die Partei zwei Tage Zeit geben.

(dpa)