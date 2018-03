AfD will plant Pflichten für Mitglieder klarer zu regeln

Hessens Alternative für Deutschland (AfD) will auf einem Parteitag Teile der Satzung des Landesverbandes konkretisieren und aktualisieren, um Streit über die Auslegung einiger Punkte zu verhindern. Mit einem Leitantrag will der Landesvorstand bei dem Treffen morgen in Gießen etwa die Pflichten der Parteimitglieder für einen respektvollen Umgang untereinander und in der Außenkommunikation klarer regeln.

Die Untergliederung der AfD Hessen in Kreis- und Ortsverbände sowie die Regeln für Parteitage zur Aufstellung von Listen für Wahlen sollen ebenfalls konkreter gefasst werden. Der Satzungsparteitag ist für zwei Tage angesetzt. Da aber keine konkurrierenden Leitanträge zur Abstimmung stehen, wird ein Abschluss des Parteitags bereits am Samstag nicht ausgeschlossen.

