Affäre um Kengeter: Börse deckelt Vorstandsgehälter

Neues „E” hängt: Schriftzug am Landtag wieder intakt

Wiesbaden. Der Schriftzug „Hessischer Landtag” am Parlamentsgebäude in Wiesbaden ist wieder komplett. Am Donnerstag sei der letzte fehlende Buchstabe - ein E - aus Metall eingesetzt worden, sagte eine Sprecherin des Landtages. mehr