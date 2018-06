Staatsanwaltschaft: Afghane soll nach Mord in Asylunterkunft in Psychiatrie

Nach dem Mord an einem Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Frankfurt-Höchst soll ein 19 Jahre alter Mann dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden. Einen entsprechenden Antrag habe die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt gestellt, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Der Vorfall ereignete sich im Dezember vergangenen Jahres. Weil sich der Afghane von dem etwa gleichaltrigen Mann offenbar sexuell bedrängt fühlte, würgte er diesen nach einem Streit zunächst am Hals. Später nahm er ein Messer und stach unzählige Male auf den Hals des Opfers ein. Als die Leiche gefunden wurde, war der Hals Nielsen zufolge wegen der zahllosen Stiche fast durchtrennt.

Der Afghane war 2015 nach Deutschland gekommen. Er sollte nach der Ablehung seines Asylantrags in seine Heimat abgeschoben werden. Kurz vor dem Vorfall hatte er eine stationäre Alkohol- und Drogentherapie abgebrochen. Termine für den Prozess vor der Schwurgerichtskammer stehen nach Angaben Niesens noch nicht fest. Rechtlich wurde der Tatbestand des Mordes mit dem Merkmal der besonderen Grausamkeit begründet.

(dpa)