Agentur nennt Arbeitslosenzahlen für September

Nach dem überraschend starken August nennt die Arbeitsagentur heute die hessischen Arbeitsmarktzahlen für den September. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in dem Monat auf das höchste Niveau dieses Jahres gestiegen, wie die Agentur vorab mitteilte. Im August waren in Hessen 153 438 Frauen und Männern arbeitslos gemeldet. Das war der niedrigste Wert in einem August seit 1992. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,5 Prozent. Entgegen dem üblichen Sommertrend hatte es im August sogar weniger Arbeitslose gegeben als im Juli. Für September wird mit einer weiteren Verbesserung gerechnet, da in dem Monat viele junge Menschen eine Ausbildung beginnen.

(dpa)