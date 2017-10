Air Berlin-Pleite dürfte Lufthansa weiter beflügeln

Die Börse ist grausam und wahrhaftig: Die Pleite der Air Berlin hat den Kurs der Lufthansa-Aktie auf ganz neue Höhen getrieben. Ob das ungebremst so weitergeht, hängt auch von den Geschäftszahlen für das dritte Quartal ab, die der Dax-Konzern heute in Frankfurt berichten will.

Während der Umsatz allein wegen der erstmals wirksamen Komplettübernahme der belgischen Brussels Airlines und eines Teilnetzes der Air Berlin deutlich über den Vorjahreswerten liegen wird, sollte nach den Erwartungen der Analysten der operative Gewinn noch stärker zulegen, und zwar um etwa 27 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro.

Unter dem Strich erwarten die Experten für das Sommerquartal aber einen Gewinnrückgang um 27 Prozent auf gut 1,0 Milliarden Euro. Das liegt an einem Sondereffekt aus dem Vorjahr, als die Betriebsrenten der Flugbegleiter umgestellt wurden und der Gesellschaft einen Sondergewinn bescherten. Ein ähnlicher Effekt wird 2017 auch für die Piloten erwartet, ist aber wegen der fehlenden Urabstimmung noch nicht unter Dach und Fach.

Für das Gesamtjahr steuert Lufthansa somit auf Rekorde beim operativen wie auch beim Nettogewinn zu. Sie will weitere Teile der Air Berlin übernehmen.

(dpa)