Airbus muss nach Kollision mit Vögeln umdrehen

Wegen eines Vogelschwarms ist eine Lufthansa-Maschine kurz nach dem Start umgedreht und wieder am Frankfurter Flughafen gelandet. Weil Vögel in die Turbine eines Triebwerks gesogen wurden, habe die Crew Luftnotlage erklärt und das Triebwerk ausgeschaltet, sagte ein Sprecher der Lufthansa am Montag. Die Zeitungen der VRM hatten zuerst darüber berichtet. Der Vorfall war am Freitag.

Die Maschine vom Typ Airbus A321 mit der Flugnummer DLH 612 sei um 14:08 Uhr mit 186 Passagieren in Richtung Baku in Aserbaidschan aufgebrochen. Über Büttelborn (Kreis-Groß-Gerau) sei das Flugzeug umgedreht und schon 14 Minuten nach dem Start wieder sicher gelandet. Er würde „nicht von einer Notlandung reden”, sagte der Sprecher. Passagiere und Crew seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Die Passagiere konnten noch am Freitag mit einem anderen Flugzeug in Richtung Baku fliegen.

(dpa)